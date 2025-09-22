برلمان أوروبا يعتبر الاعتراف بفلسطين بداية السلام.. وغضب شعبي يطالب بعقوبات على إسرائيل

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أن أجواء من الارتياح تسود البرلمان الأوروبي عقب قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يهدف إلى دعم إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل باعتباره الحل السلمي الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال يوسف، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن المفوضية الأوروبية تدرس بجدية وقف التعامل الثنائي مع إسرائيل بسبب المجازر المتواصلة في غزة، وهو ما قد يمهد لاتخاذ موقف أوروبي مشترك ضد تل أبيب.

وأضاف أن الشارع الأوروبي يعيش حالة من الغضب الشعبي الواسع، حيث يرى المواطنون أن الاعتراف بفلسطين خطوة غير كافية، مطالبين بفرض عقوبات مباشرة على إسرائيل وعدم التساهل مع ممارساتها العدوانية.

وأشار يوسف إلى أن التطورات في غزة قد تلقي بظلالها على الساحة السياسية الداخلية لبعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا التي تقترب من الانتخابات، لافتًا إلى أن أي تهاون في الملف الفلسطيني قد يضر بمواقفها الانتخابية.

واختتم المراسل بأن البرلمان الأوروبي اعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية “بداية لسلام شامل في المنطقة”، في إشارة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضغط سياسي ودبلوماسي أوسع على إسرائيل.