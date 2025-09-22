قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: الاعترافات الدولية بفلسطين خطوة تاريخية.. ومصر الداعم الأكبر للقضية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بإقدام عدد من الدول ومنها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وغيرها على الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا بالغ الأهمية في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين


وأكد نصر الدين، في تصريحات صحفية له، أن تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يعكس وعيًا عالميًا متناميًا بعدالة القضية الفلسطينية، ويمثل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا يجب البناء عليه وتوظيفه عبر تحركات سياسية ودبلوماسية نشطة لتعزيز مكانة فلسطين في المؤسسات الدولية، ومواجهة محاولات طمس هويتها أو الالتفاف على حقوق شعبها.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود المصرية المتواصلة كانت ومازالت حجر الزاوية في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المبادرات الداعمة للمصالحة الفلسطينية، أو التحركات الدبلوماسية النشطة في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدور المصري ظل ثابتًا وراسخًا في نصرة الحقوق العربية والفلسطينية.
ودعا نصر الدين، إلى ضرورة استغلال هذه الاعترافات الدولية والبناء عليها، عبر توسيع شبكة التحالفات والضغط من أجل استصدار مزيد من القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وصولًا إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي كافة.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا وصوتًا قويًا للحق الفلسطيني، وستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

