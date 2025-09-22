باحث: الاعترافات الغربية بدولة فلسطين تحول جوهري في سياسات أوروبا تجاه القضية

أكد الدكتور ماك شرقاوي، الباحث المختص في الشأن الأمريكي، أن أن خطوة الإعتراف بالدولة الفلسطينية يعزز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر والمملكة العربية السعودية وفرنسا لوضع القضية الفلسطينية مجدداً على الطاولة الدولية.

وقال ماك شرقاوي، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن موجة الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تمثل تحول جوهري في سياسات أوروبا تجاه القضية، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعني المضي قدماً في حل الدولتين.

وتابع الباحث المختص في الشأن الأمريكي، أن اعتراف دول كبرى مثل بريطانيا، أستراليا، البرتغال، وفرنسا، بالإضافة إلى نحو تسع دول أخرى يتوقع أن تحذو حذوها، يبعث “اطمئناناً للعرب والفلسطينيين بأن سياسات أوروبا قد تغيرت”.