استاذ علاقات دولية: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية

قال الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية، ما يجعل صوت الولايات المتحدة مساويًا لبقية الدول، بخلاف مجلس الأمن الذي تُعد قراراته ملزمة دوليًا.

وأوضح قرني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قرارات الجمعية العامة تُعد في الأساس "توصيات" وليست ملزمة قانونيًا، لكنها تحمل وزنًا معنويًا كبيرًا على الساحة الدولية، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع.

الدعم الدولي المتزايد

وأشار الدكتور بهجت قرني، إلى أن تصويت 192 دولة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب داخل الأمم المتحدة يُعد خطوة معنوية مهمة تؤكد الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، موضحاً أن تشهد الأيام المقبلة موجة اعترافات جديدة بدولة فلسطين من غالبية الدول الأعضاء، ما يمثل رسالة سياسية واضحة تعكس توجه المجتمع الدولي نحو دعم حل الدولتين.