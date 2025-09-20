قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللواء حابس الشروف يكشف خطط التوسع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الجهود المصرية المبذولة على معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم تشكّل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

الغذاء والدواء والاحتياجات العاجلة

وأوضح أن القاهرة تعمل بشكل متواصل لتسيير القوافل الإغاثية والإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء والاحتياجات العاجلة للسكان، في وقت يشهد فيه القطاع نقصاً حاداً في المواد الأساسية نتيجة الحصار الممتد منذ أشهر طويلة.

حجم التحرك المصري الرسمي 

وأضاف الشروف في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» أن ما يشهده معبر رفح من نشاط يعكس حجم التحرك المصري الرسمي والأهلي؛ إذ يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري بالتنسيق المستمر لإدخال قوافل المساعدات بكميات غير مسبوقة، وصلت في بعض الأيام إلى مئات الشاحنات وحمولات تجاوزت عشرات آلاف الأطنان.

 منظمات الأمم المتحدة 

وأشار إلى أن هذه القوافل تحمل اسم «زاد العزة» وتأتي ضمن خطة مصرية شاملة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى سكان القطاع بشكل منظم وسريع، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

الضغط السياسي على الأطراف المعنية

وأكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي أن هذه المساعدات الإنسانية هي جزء من تحرك مصري أوسع يشمل الضغط السياسي على الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة حقيقية في غزة، إلى جانب الدفع نحو تبادل الأسرى وتفعيل حل الدولتين.

استمرار تدفق المساعدات

وشدد على أن استمرار تدفق المساعدات عبر الأراضي المصرية يعكس التزام القاهرة الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في هذه المرحلة الحرجة.

https://youtube.com/shorts/M_rHJ37fImY?si=a5txZkphgySOIQSf

فلسطين غزة قطاع غزة الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة المساعدات الأسرى

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
تعليم الشرقية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
نجلاء بدر
