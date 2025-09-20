أمل سلامة: مصر تقود معركة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة، من أجل دفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق شعبها المشروعة، تؤكد تصدرها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا.

وقالت “سلامة”، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تثبت مرة أخرى أنها قلب العروبة النابض وصوت الحق في المحافل الدولية، حيث تتصدر الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، مؤكداً أن هذه التحركات تؤكد ثبات الموقف المصري التاريخي من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت النائبة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود المصرية الصادقة التي تسعى إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، قائلاً: "إن تحرك مصر في الأمم المتحدة اليوم هو رسالة واضحة بأن القاهرة ستظل في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل إقامة دولة فلسطين المستقلة".