حزب العدل: نقف مع دولتنا في مواجهة تصفية القضية الفلسطينية

علق النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، وأن الدولة المصرية هي من تغلق معبر رفح، قائلا: "مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية، والقوى السياسية والحزبية ترفض مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح".

وأضاف عبد المنعم إمام خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن كل المزايدات التى كانت على مصر وأنها تغلق المعبر؛ لا تتحدث عن تصريحات نتنياهو، لافتا إلى أن الشعب المصري واعٍ لهذه التكتيكات الإسرائيلية.

وأكد عبد المنعم إمام،: نقف مع دولتنا والقيادة السياسية في هذه المواجهة دون قيد أو شرط، والحفاظ على مصر وأمنها وصلابة الموقف المصري في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مصر تقف بشكل مُشرِّف؛ لعدم تصفية القضية الفلسطينية، وننظر له بأنه بعبر عن ضمير الأمة بكل طوائفها.