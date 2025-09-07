رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن معدلات الدين الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن معدل النمو الاقتصادي لمصر شهد ارتفاعا واضحا مقارنة بالعام الماضي.



وأكد رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على أن معدلات الدين ستصل خلال الفترة المقبلة لأقل معدل شهدته مصر على مدار تاريخها.

السردية الوطنية للتنمية

ولفت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف لضمان استدامة عملية التنمية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل التجارب العالمية التي حققت نجاحا اقتصاديا اتخذت نفس النهج الذي تسير عليه مصر.



وأضاف رئيس الوزراء أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في المرحلة المقبلة.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن تحسن في كل المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن كل دول العالم تؤكد عدم وضوح الرؤية في ظل التحديات العالمية والغموض والضبابية والضغوط الاقتصادية.

مواجهة التحديات العالمية

وشدد رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على أنه لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية.