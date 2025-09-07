قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أخبار البلد

رئيس الوزراء يكلف بـ دراسة مقترح شركة صينية متخصصة بـ مكونات الطاقة .. ويطلب تقديم العروض المالية الخاصة بها

قسم الأخبار

-الحكومة : 
- الحكومة تمضي قدمًا لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب شركات صينية متخصصة في مشروعات الطاقة 
-شركة صينية :
- إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة
 

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار ـ SunRev Solar" الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء مع عدد من الشركات الأجنبية لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي شركة "صن ريف سولار".

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا من أجل توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع هذه المكونات، مشيرًا إلى أنه قد بدأ عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه الشركات لمعرفة العروض المُقدمة من جانبهم.

وخلال الاجتماع، أشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الفترة الماضية في جذب عدد كبير من الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع المكونات المختلفة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.

وخلال الاجتماع، استعرض خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.

وقال "فاي" إن المرحلة الأولى من المشروع ستخصص لإنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجا وات من الوحدات الشمسية، وذلك باستثمارات تُقدر بـ100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه المرحلة من المشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 100 ألف متر مربع، ستخصص لإنتاج 2 جيجا وات من الوحدات الشمسية و2 جيجاوات من رقاقات السيليكون (ويفر سولار) التي تستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية.  

وفي غضون ذلك، قال العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" إن إنتاج المرحلة الأولى يُمكن أن يتم تصديره أو بيعه للحكومة المصرية (بالجنيه المصري) للاستفادة منه في مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها الحكومة، مضيفًا أن هناك اقتراحا آخر يتمثل في أن تقوم الشركة بنفسها ببناء محطات الطاقة الشمسية عبر استخدام المكونات التي تنتجها بالإضافة إلى مكونات أخرى تنتجها شركات تعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم تقوم ببيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات إلى الحكومة المصرية.

وردًا على ذلك، قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة منفتحة على مناقشة المقترحات التي عرضتها الشركة سواء ما يتعلق بشراء المكونات التي تنتجها الشركة بالجنيه المصري أو التعاون مع الشركة الصينية في إنشاء محطات للطاقة الشمسية وشراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "صن ريف سولار" تقديم العروض المالية الخاصة بالمقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع؛ موجها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمناقشة هذا الأمر مع الشركة الصينية؛ لاسيما فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة حال التوافق على المقترح الخاص بقيام الشركة ببناء محطات للطاقة الشمسية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء صن ريف سولار SunRev

