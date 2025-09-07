قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
لقطات من مران منتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو| شاهد
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
برلمان

مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، باحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

السردية الوطنية للتنمية 

 استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

 وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

 وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها.

الدكتور مصطفى مدبولى السردية الوطنية للتنمية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصر

