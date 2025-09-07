قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
أكسيوس: ويتكوف نقل رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.

وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي مجلس الوزراء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة رانيا المشاط محاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد