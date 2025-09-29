برلماني: التعاون المصري الإماراتي في الطيران خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللقاء المشترك بين وزير الطيران المصري الدكتور سامح الحفني ونظيره الإماراتي على هامش أعمال الجمعية العمومية لمنظمة "الإيكاو" في مونتريال، يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع آفاق الاستثمار التكنولوجي في قطاع الطيران.

توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة

وأكد "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في قطاع الطيران لا يخدم فقط السلامة الجوية وكفاءة التشغيل، بل يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة العائدات، وهو ما يتماشى مع أولويات لجنة الخطة والموازنة في تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن هذا التعاون بين مصر والإمارات يُعزز تكاملًا اقتصاديًا حقيقيًا، ويؤسس لمشروعات مشتركة قادرة على جذب استثمارات أجنبية في مجالات النقل الجوي والخدمات الذكية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن دعم هذه النوعية من الشراكات الإقليمية يعكس رؤية الدولة المصرية في الربط بين التكنولوجيا والتنمية المستدامة، ويُعزز من مكانة مصر على خريطة الطيران العالمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة في هذا المجال، وضرورة توجيه استثمارات حكومية وخاصة لتطوير البنية التحتية الذكية في قطاع الطيران.