مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
بعد هجوم الدوحة.. كندا تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتعلن المضي نحو الاعتراف بفلسطين
كهرباء جنوب الدلتا: إيقاف شحن العدادات مؤقتا من مساء اليوم
ما هي مكفرات الذنوب؟.. 6 أعمال عظيمة تمحو السيئات وتنجيك من عذاب النار
المندوب الروسي في فيينا : مطلب إيران بالحصول على ضمانات أمنية
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الاماراتي في ابوظبى
علي صالح

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، لقاءً ثنائياً مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي.

 

خلال لقائهما أكد الوزيران على الاعتزاز البالغ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، والتي تستند إلى أواصر الأخوة والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط فخامة الرئيس عيد الفتاح السيسي باخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

 

كما تناول الوزيران عبد العاطي والشيخ عبد الله بن زايد المستوى المتميز من العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على مزيد من دفع وتطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

 

 كما ثمن الوزير عبد العاطي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى مصر، لا سيما مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ومؤكدا التطلع لتعزيز هذه العلاقات في قطاعات الطاقة واللوجستيات والصناعة والرقمنة، والاستفادة من المناخ المواتي للاستثمار في مصر.

 

كما اكد الوزيران ارتياحهما لدورية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، باعتبارها أحد الأطر المؤسسية الرئيسية لدفع التعاون الاقتصادي. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية ضمن إطار "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤–٢٠٣٠".

 

وفيما يخص القضايا الإقليمية، تصدرت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المباحثات، حيث اتفق الوزيران على ضرورة وضع حد للوضع الإنساني الكارثي في غزة بسبب الممارسات الاسرائيلية. وعبر الوزير عبد العاطي عن إدانته للعدوان الإسرائيلي المستمر على غرة، مؤكداً أن ما تشهده غزة من قال وتجويع ممنهج، يمثل انتهاكا سافرًا لكافة قواعد القانون الدولي، ويُقوض فرص التهدئة والتسوية.

 

كما أعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة للعدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدين تضامنهما الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومعتبرين هذا الهجوم تصعيدًا بالغ الخطورة لا يمكن القبول به تحت أي مبرر، ومساسًا مباشرًا بأمن دولة شقيقة يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدَين رفضهما التام لأي اعتداء على سيادة الدول العربية.

 

وتناول الوزيران الأوضاع في السودان وجهود معالجة الأزمة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف وإطلاق النار وضمان نفاذية المساعدات لكافة أبناء الشعب السوداني الشقيق.

 

واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على تمسك البلدين بالتنسيق الدائم والتشاور المستمر على أعلى المستويات، والانخراط الفاعل في مواجهة التحديات المشتركة، بما يُسهم في صون الأمن القومي العربي، وتعزيز أركان الاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي عبدالله بن زايد مصر والإمارات ابوظبي

