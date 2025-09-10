إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عبر إخطار رسمي، بعدم السماح بمشاركة الشركات الأمنية الإسرائيلية في مؤتمر أمني دولي رفيع المستوى من المزمع عقده في دبي.

ووفقا للصحيفة، تم تبرير القرار الإماراتي بـ"اعتبارات أمنية"، غير أن مصادر إسرائيلية ترجح أن القرار جاء على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، والذي تضمن محاولة اغتيال قيادات من حركة حماس في إطار ما يعرف بعملية "قمة النار".

ويأتي هذا التطور بعد زيارة دعم أجراها رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى قطر، وسط تقارير عن ترتيبات لوصول كل من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار حراك دبلوماسي إقليمي متصاعد.

ويعد المؤتمر الأمني في دبي من أبرز الفعاليات الدولية في مجال الأمن والدفاع، حيث درجت إسرائيل على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، إلى جانب شركات أمنية وتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم.