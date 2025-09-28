الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025

بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني في ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية، الموافق الأربعاء 1 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية.

وأعلن مجلس النواب عقد أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025.

وقرر مجلس النواب دراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.