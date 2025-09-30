قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
أمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة

عقدت أمانة النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب وحيد قرقر، أمين النقل والمواصلات المركزي، اجتماعا تنظيميا، مع عدداً من أمنائها بالمحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة النقل والمواصلات المركزية، وعدد من أمناء الأمانة بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة. 

وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن أمانة النقل والمواصلات تعد من الأمانات النوعية بالغة الأهمية داخل الحزب، نظراً لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يتطلب سرعة التواصل وفاعلية الأداء، بما يواكب حجم التحديات الوطنية والسياسية التي تواجهها الدولة.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين الحضور حول مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بنشاط عمل الأمانة، وخطتها للمرحلة المقبلة.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

