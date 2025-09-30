أمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة

عقدت أمانة النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب وحيد قرقر، أمين النقل والمواصلات المركزي، اجتماعا تنظيميا، مع عدداً من أمنائها بالمحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة النقل والمواصلات المركزية، وعدد من أمناء الأمانة بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن أمانة النقل والمواصلات تعد من الأمانات النوعية بالغة الأهمية داخل الحزب، نظراً لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يتطلب سرعة التواصل وفاعلية الأداء، بما يواكب حجم التحديات الوطنية والسياسية التي تواجهها الدولة.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين الحضور حول مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بنشاط عمل الأمانة، وخطتها للمرحلة المقبلة.