"مستقبل وطن" يلتقي أمناء التنظيم في المحافظات استعداداً لبرلمان 2025

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعاتها التنظيمية، بقيادات وكوادر الحزب، بمحافظات، الشرقية، الدقهلية، والسويس، لمناقشة الاستعدادات النهائية، لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، فضلاً عن عدد من الأمناء المركزيين، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم، بأمانات المحافظات، وأمناء الحزب والتنظيم، على مستوى المراكز والأقسام بمحافظات، الشرقية، الدقهلية، والسويس.

فى بداية الاجتماع أكد النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يضع نصب أعينه مصلحة الدولة المصرية، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة، لافتا، إلي أن الظروف المحيطة، تتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود، وإعلاء الصالح الوطني.

ومن جانبه، قال النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، إن حزب مستقبل وطن، يدعم الدولة المصرية، ويعلي الصالح العام، لافتًا للالتزام الحزبي والتنظيمي، بعيداً عن المغالبة السياسية.

فيما أشاد النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، بجهود كافة أمانات الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً لأهمية الربط التنظيمي ما بين أمانة المحافظة وكافة القواعد التنظيمية والوحدات الحزبية، على مستوي المراكز والأقسام.

وفي نهاية الاجتماع، تم النقاش بين قيادات الحزب، والحضور بشأن كافة الاستعدادات واللوجيستات، ورؤية الحزب، استعداداً للانتخابات النيابية القادمة .