قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"مستقبل وطن" يلتقي أمناء التنظيم في المحافظات استعداداً لبرلمان 2025

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعاتها التنظيمية، بقيادات وكوادر الحزب، بمحافظات، الشرقية، الدقهلية، والسويس، لمناقشة الاستعدادات النهائية، لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة. 

جاء ذلك بحضور النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، فضلاً عن عدد من الأمناء المركزيين، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم، بأمانات المحافظات، وأمناء الحزب والتنظيم، على مستوى المراكز والأقسام بمحافظات، الشرقية، الدقهلية، والسويس. 

فى بداية الاجتماع أكد النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يضع نصب أعينه مصلحة الدولة المصرية، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة، لافتا، إلي أن الظروف المحيطة، تتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود، وإعلاء الصالح الوطني. 

ومن جانبه، قال النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، إن حزب مستقبل وطن، يدعم الدولة المصرية، ويعلي الصالح العام، لافتًا للالتزام الحزبي والتنظيمي، بعيداً عن المغالبة السياسية.

فيما أشاد النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، بجهود كافة أمانات الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً لأهمية الربط التنظيمي ما بين أمانة المحافظة وكافة القواعد التنظيمية والوحدات الحزبية، على مستوي المراكز والأقسام.

وفي نهاية الاجتماع، تم النقاش بين قيادات الحزب، والحضور بشأن كافة الاستعدادات واللوجيستات، ورؤية الحزب، استعداداً للانتخابات النيابية القادمة .

حزب مستقبل وطن بحزب مستقبل وطن الشرقية السويس الدقهلية مجلس النواب ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

وكيل صحة الإسكندرية يوجه بتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية

وكيل صحة الإسكندرية يوجه بتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية

جولة الأربعين

باستثمارات 82 مليون.. محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادر الأربعين

محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد