قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: مصر تحولت من متابع إلى صانع رئيسي للقرار في الشرق الأوسط

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
عبد الرحمن سرحان

أكد أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بمستقبل وطن بالجيزة، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إعلانه خطته المتعلقة بقطاع غزة، تعكس بوضوح المكانة المحورية التي باتت تحتلها مصر بقيادة الرئيس السيسي على الساحة الدولية، باعتبارها الدولة الأكثر تأثيراً في ملفات الشرق الأوسط، والأقدر على فرض معادلات التوازن والسلام.

وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصريحات ترامب التي وصف فيها الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي يتمتع بالحكمة والقدرة على القيادة"، لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة المواقف الصلبة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع الحرب على غزة، برفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الثبات المصري هو الذي أجبر القوى الكبرى على مراجعة حساباتها.

وأشار إلى أن خطة ترامب، رغم ما تحمله من تحفظات، إلا أن مجرد إعلانها بعد سلسلة فشل لمشاريع التصفية، يعد انتصاراً لمصر، التي رفضت الانصياع للضغوط وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته المستقلة، موضحاً أن الرئيس السيسي لم يكن مدافعاً عن فلسطين فقط، بل عن الأمن القومي العربي بأسره.

وأوضح الشناوي أن إشادة ترامب بالقيادة المصرية شهادة جديدة تضاف إلى رصيد الرئيس السيسي في الداخل والخارج، ورسالة قوية بأن مصر اليوم ليست مجرد طرف متابع، بل هي صانع رئيسي للقرار في المنطقة، قادرة على حماية مصالحها ومصالح أشقائها العرب، مؤكدًا أنها تعكس بوضوح حجم الجهد الدبلوماسي الذي تبذله القيادة السياسية المصرية لحماية الشعب الفلسطيني ودفع الأطراف كافة نحو حلول سلمية تنهي نزيف الدماء وتفتح الباب أمام الاستقرار في المنطقة.

أحمد الشناوي بمستقبل وطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة معادلات التوازن والسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي

مستقبل وطن: مصر تحولت من متابع إلى صانع رئيسي للقرار في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي

النائب محمد السيد: إشادة ترامب بالسيسي تجسد الثقل السياسي لمصر

النائب إيهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف سبب تأخر صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية | خاص

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد