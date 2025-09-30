مستقبل وطن: مصر تحولت من متابع إلى صانع رئيسي للقرار في الشرق الأوسط

أكد أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بمستقبل وطن بالجيزة، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إعلانه خطته المتعلقة بقطاع غزة، تعكس بوضوح المكانة المحورية التي باتت تحتلها مصر بقيادة الرئيس السيسي على الساحة الدولية، باعتبارها الدولة الأكثر تأثيراً في ملفات الشرق الأوسط، والأقدر على فرض معادلات التوازن والسلام.

وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصريحات ترامب التي وصف فيها الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي يتمتع بالحكمة والقدرة على القيادة"، لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة المواقف الصلبة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع الحرب على غزة، برفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الثبات المصري هو الذي أجبر القوى الكبرى على مراجعة حساباتها.

وأشار إلى أن خطة ترامب، رغم ما تحمله من تحفظات، إلا أن مجرد إعلانها بعد سلسلة فشل لمشاريع التصفية، يعد انتصاراً لمصر، التي رفضت الانصياع للضغوط وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته المستقلة، موضحاً أن الرئيس السيسي لم يكن مدافعاً عن فلسطين فقط، بل عن الأمن القومي العربي بأسره.

وأوضح الشناوي أن إشادة ترامب بالقيادة المصرية شهادة جديدة تضاف إلى رصيد الرئيس السيسي في الداخل والخارج، ورسالة قوية بأن مصر اليوم ليست مجرد طرف متابع، بل هي صانع رئيسي للقرار في المنطقة، قادرة على حماية مصالحها ومصالح أشقائها العرب، مؤكدًا أنها تعكس بوضوح حجم الجهد الدبلوماسي الذي تبذله القيادة السياسية المصرية لحماية الشعب الفلسطيني ودفع الأطراف كافة نحو حلول سلمية تنهي نزيف الدماء وتفتح الباب أمام الاستقرار في المنطقة.