النائبة أمل سلامة: قوة الرئيس السيسي حافظت على استقرار مصر وسط التحديات وتصدت للتهجير

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الله أنعم على مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي زعيمًا وقائدًا وطنيًا مخلصًا بعد فترة عصيبة أعقبت حكم جماعة الإخوان، التي كانت تدير مخططًا ومؤامرة كبيرة ضد الدولة، لولا فطنة وقيادة السيسي.

وأضافت سلامة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي دافع عن مصر وحماها بكل شجاعة وقوة، ورغم الضغوط التي أحاطت به أكد مرارًا أن “أمن مصر خط أحمر”، ولن يقبل بأي تهاون في حياة المصريين مهما كانت التحديات.

وأشارت النائبة إلى الدور الكبير الذي قام به الرئيس في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف المستويات، مؤكدة أن الموقف المصري الحاسم، الذي أعلن بوضوح أن “التهجير خط أحمر”، يعكس قوة القيادة السياسية المصرية وزعامتها الرشيدة في حماية الأمن القومي والدفاع عن الحقوق العربية.

وشددت سلامة على أن نجاح مصر في إسقاط مخطط التهجير، إلى جانب دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، يبرهن أن الدولة المصرية بقيادة السيسي أصبحت حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وقادرة على فرض معادلات جديدة تكبح المؤامرات وتحمي الحقوق.

وأكدت أن مصر ستظل الضامن الحقيقي لأي مسار سياسي عادل، وأن موقفها التاريخي مع القضية الفلسطينية يعكس ثباتها على المبادئ القومية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يجد سندًا أقوى من مصر وقيادتها في معركة استرداد حقوقه المشروعة .