قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: إشادة ترامب بجهود الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر دوليا

محمود جبر
محمود جبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، ودليلًا على أن القيادة السياسية المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صياغة معادلات الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت انعكاسًا لسياسات واضحة تبناها الرئيس السيسي، سواء على صعيد بناء الجمهورية الجديدة في الداخل، أو عبر الدور الفاعل لمصر في دعم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر على الدوام صوتًا للسلام، وحائط صد أمام محاولات تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن موقف مصر الثابت في الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية، وجهودها المستمرة في وقف التصعيد وفتح مسارات للحوار، أكسبها احترام المجتمع الدولي، وهو ما ظهر جليًا في إشادة الرئيس ترامب.

محمود جبر حزب المؤتمر دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

موافقة على الدوار

بورينجر إنجلهايم مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار ميتاليز® بتركيز 25 ملغم

لقاء اليوم

وزير الصناعة والنقل: مصر تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد