المؤتمر: إشادة ترامب بجهود الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر دوليا

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، ودليلًا على أن القيادة السياسية المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صياغة معادلات الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت انعكاسًا لسياسات واضحة تبناها الرئيس السيسي، سواء على صعيد بناء الجمهورية الجديدة في الداخل، أو عبر الدور الفاعل لمصر في دعم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر على الدوام صوتًا للسلام، وحائط صد أمام محاولات تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن موقف مصر الثابت في الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية، وجهودها المستمرة في وقف التصعيد وفتح مسارات للحوار، أكسبها احترام المجتمع الدولي، وهو ما ظهر جليًا في إشادة الرئيس ترامب.