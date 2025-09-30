قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
برلمان

برلمانية: التطوير العقاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، على أهمية 
قطاع التطوير العقاري،  باعتباره أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في دفع عجلة النمو العمراني وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.


و أوضحت" الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن التوسع في المشروعات العقارية، من شأنه أن يسهم في تنشيط قطاعات أخرى، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.


كما أشارت عضو البرلمان إلى أن التطوير العقاري أداة استراتيجية للدولة في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة وتوسيع الرقعة العمرانية، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن مساهمته في تحقيق عوائد مالية قوية تدعم الموازنة العامة وتزيد من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.


جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.

مجلس النواب التطوير العقاري مدبولي الحكومة الاقتصاد العقارات

