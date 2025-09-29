استعدادا لانتخابات النواب.. سلسلة لقاءات تنظيمية بمستقبل وطن بمحافظتي القاهرة والقليوبية

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعاً تنظيمياً هاماً، بقيادات وكوادر الحزب، بمحافظتي الجيزة والقليوبية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وبحث الاجتماع، الوقوف على آخر مستجدات تشكيل غرف العمليات المركزية وتوفير كافة اللوجستيات الخاصة بها بكافة المحافظات، وضرورة الربط التنظيمي بين الأمانة المركزية، وأمانات الحزب والتنظيم في المراكز والأقسام على مستوى محافظات الجمهورية، استعداداً لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

جاء ذلك بحضور النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنطيم المركزي، فضلاً عن عدد من الأمناء المركزيين، وأعضاء أمانة التنظيم المركزية.

وفي مستهل كلمته، أكد النائب عاطف ناصر، أن حزب مستقبل وطن، يعد أهم أعمدة السياسة في مصر، منوها أن المنافسة الحزبية، تعد عامل إظهار قوة حزب مستقبل وطن في الشارع، مشدداً على ضرورة التنسيق والمتابعة بين كافة أقسام ومراكز الحزب، استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وبدوره، أوضح النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، أن الفترة الحالية تحتاج للعمل المؤسسي، وتوزيع المهام والأدوار على الهياكل التنظيمية بالحزب، وتفعيلها بقوة علي أرض الواقع.

وفي نهاية الاجتماع، دار نقاش موسع بين الحضور حول أهمية الالتزام بالمعايير الخاصة باختيار الكوادر المرشحة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وكذلك التأكيد على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين الأمانات في كافة المراكز والأقسام، استعداداً للمنافسة الديمقراطية والحزبية في الانتخابات النيابية المقبلة.