قيادي بمستقبل وطن: زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأمارات

أكد المهندس محمد خليفة خاطر ،أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والقيادي بالحزب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة ، إلي القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت مناسب ، وفي ظل تطورات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها القضية الفلسطينية مشيرا أن ذلك يؤكد حجم العلاقة والتنسيق بين مصر والامارات الشقيقة في مختلف القضايا التي تهم المنطقة لافتا أن العلاقات بين مصر والإمارات لها طبيعة خاصة وتاريخية ، ودائما هناك حرص علي التسيق بين قادة البلدين في توحيد الرويء في القضايا المشتركة والتي تهم المنطقة العربية

واكد " خاطر " ان العلاقات بين مصر والامارات الشقيقة نموذجا للتكامل بين البلدين يشتركان في رؤية واحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ،موضحا أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً يعكس عمق العلاقة بين البلدين

وأشار " خاطر " أن العلاقات بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة تشهدا تطورات كبير في مختلف المجالات وشركات اقتصادية كبيرة وهذا ما يعكس حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر موضحا وهدف الزيارة هو ضخ زخم جديد في هذه الشراكات لضمان تسريع الإنجازات الاقتصادية المشتركة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم بمطار القاهرة الدولي، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.