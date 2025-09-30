قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأمارات

محمد خليفة خاطر ،أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بالجيزة
محمد خليفة خاطر ،أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بالجيزة

أكد المهندس محمد خليفة خاطر ،أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والقيادي بالحزب، أن  زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة ، إلي القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي،  تأتي في توقيت مناسب ، وفي ظل تطورات تشهدها منطقة الشرق الأوسط،  وفي القلب منها القضية الفلسطينية مشيرا أن ذلك يؤكد حجم العلاقة والتنسيق بين مصر والامارات الشقيقة في مختلف القضايا التي تهم المنطقة لافتا أن العلاقات بين مصر والإمارات لها طبيعة خاصة وتاريخية ، ودائما هناك حرص علي التسيق بين قادة البلدين في توحيد الرويء في القضايا المشتركة والتي تهم المنطقة العربية

واكد " خاطر " ان العلاقات بين مصر والامارات الشقيقة نموذجا للتكامل بين البلدين يشتركان في رؤية واحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ،موضحا  أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً يعكس عمق العلاقة بين البلدين
وأشار " خاطر " أن العلاقات بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة تشهدا تطورات كبير في مختلف المجالات وشركات اقتصادية كبيرة وهذا ما يعكس حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر موضحا وهدف الزيارة هو ضخ زخم جديد في هذه الشراكات لضمان تسريع الإنجازات الاقتصادية المشتركة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم  بمطار القاهرة الدولي، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية. 

محمد خليفة خاطر مستقبل وطن دولة الأمارات العربية المتحدة

