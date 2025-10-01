قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: "HFMD" فيروس موسمي.. والوقاية تبدأ من المنزل قبل المدرسة

الدكتورة إيناس عبد الحليم
الدكتورة إيناس عبد الحليم
حسن رضوان

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن فيروس اليد والقدم والفم (HFMD) هو مرض فيروسي موسمي شائع بين الأطفال، ويظهر من وقت لآخر في التجمعات مثل المدارس، مشددة على أن الأمر لا يستدعي القلق، بل يستدعي التعامل الواعي والوقائي من الأسرة والمدرسة معًا.

وقالت عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن وزارة الصحة وضعت إرشادات واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه بها داخل المدارس، إلى جانب دور التأمين الصحي المدرسي الذي يقيّم الحالات ميدانيًا، ويوفر الرعاية المناسبة، مشيرة إلى أن الحسم في قرارات الغياب والتقييمات يكون من خلال شهادة طبية رسمية تُمنح من طبيب التأمين الصحي.

فيروس HFMD لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة

وأضافت: "الفيروس لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة، واتباع إجراءات النظافة الشخصية والتغذية السليمة، سواء في المدرسة أو في المنزل"، مشددة على أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من الوعي، قائلة:"لا يجب أن يتحول ظهور حالات فردية إلى حالة ذعر جماعي... نُراهن على وعي أولياء الأمور، ومهنية الطواقم الصحية والتعليمية".

فيروس اليد والقدم والفم HFMD الدكتورة إيناس عبد الحليم لجنة الشئون الصحية مجلس النواب

