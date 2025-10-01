برلمانية: "HFMD" فيروس موسمي.. والوقاية تبدأ من المنزل قبل المدرسة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن فيروس اليد والقدم والفم (HFMD) هو مرض فيروسي موسمي شائع بين الأطفال، ويظهر من وقت لآخر في التجمعات مثل المدارس، مشددة على أن الأمر لا يستدعي القلق، بل يستدعي التعامل الواعي والوقائي من الأسرة والمدرسة معًا.

وقالت عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن وزارة الصحة وضعت إرشادات واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه بها داخل المدارس، إلى جانب دور التأمين الصحي المدرسي الذي يقيّم الحالات ميدانيًا، ويوفر الرعاية المناسبة، مشيرة إلى أن الحسم في قرارات الغياب والتقييمات يكون من خلال شهادة طبية رسمية تُمنح من طبيب التأمين الصحي.

فيروس HFMD لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة

وأضافت: "الفيروس لا يستدعي علاجًا دوائيًا محددًا، بل يعتمد على دعم المناعة، واتباع إجراءات النظافة الشخصية والتغذية السليمة، سواء في المدرسة أو في المنزل"، مشددة على أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من الوعي، قائلة:"لا يجب أن يتحول ظهور حالات فردية إلى حالة ذعر جماعي... نُراهن على وعي أولياء الأمور، ومهنية الطواقم الصحية والتعليمية".