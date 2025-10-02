فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

احتفل الفنان وليد توفيق بحفل زفاف ابنته الذى اقيم فى اسبانيا وسط حضور عائلى حيث اقتصر الحفل على أهل العروسين.

وظهرت ابنة وليد توفيق،بفستان زفاف انيق وأسطورى اتسم بالقماش الستان و هو ما كشف عن البساطة التة تمعت بها .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ابنة وليد توفيق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.