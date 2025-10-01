قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية.. وموقف إمام عاشور

حمزة شعيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن حالة لاعبي الأهلي المصابين، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية أن حسين الشحات عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه إثر تعرضه لكدمة في الكتف، مشيرًا إلى أن الفحوصات أثبتت سلامته وجاهزيته للمباراة.

وأكد أن طاهر محمد طاهر تعافى من تقلصات عضلية شعر بها خلال مباراة القمة، وشارك في المران بصورة طبيعية، فيما انتظم محمد شكري في التدريبات الجماعية وقد يكون ضمن قائمة الفريق في اللقاء المقبل.

وأشار شوبير إلى أن الثنائي أفشة وأحمد سيد زيزو شاركا في المران أيضًا، بينما يواصل كل من جراديشار، كريم فؤاد، وأشرف داري الغياب للإصابة.

أما بخصوص إمام عاشور، فأوضح شوبير أن اللاعب يبتعد عن الملاعب منذ 14 سبتمبر الماضي، بسبب إصابته بفيروس A، لافتًا إلى أن التحاليل الطبية ما زالت تُظهر ارتفاعًا في الإنزيمات، وهو ما يؤجل عودته للتدريبات لما لا يقل عن شهر.

وأكد أن اللاعب سيخضع لتحليل جديد الأسبوع المقبل لتحديد موعد عودته النهائية إلى الملاعب.

أحمد شوبير الأهلي امام عاشور

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

