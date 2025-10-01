آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية.. وموقف إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن حالة لاعبي الأهلي المصابين، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية أن حسين الشحات عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه إثر تعرضه لكدمة في الكتف، مشيرًا إلى أن الفحوصات أثبتت سلامته وجاهزيته للمباراة.

وأكد أن طاهر محمد طاهر تعافى من تقلصات عضلية شعر بها خلال مباراة القمة، وشارك في المران بصورة طبيعية، فيما انتظم محمد شكري في التدريبات الجماعية وقد يكون ضمن قائمة الفريق في اللقاء المقبل.

وأشار شوبير إلى أن الثنائي أفشة وأحمد سيد زيزو شاركا في المران أيضًا، بينما يواصل كل من جراديشار، كريم فؤاد، وأشرف داري الغياب للإصابة.

أما بخصوص إمام عاشور، فأوضح شوبير أن اللاعب يبتعد عن الملاعب منذ 14 سبتمبر الماضي، بسبب إصابته بفيروس A، لافتًا إلى أن التحاليل الطبية ما زالت تُظهر ارتفاعًا في الإنزيمات، وهو ما يؤجل عودته للتدريبات لما لا يقل عن شهر.

وأكد أن اللاعب سيخضع لتحليل جديد الأسبوع المقبل لتحديد موعد عودته النهائية إلى الملاعب.