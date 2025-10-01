لويس إنريكي: باريس سان جيرمان سيهاجم برشلونة بلا خوف في دوري الأبطال

أدلى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بتصريحات قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني المقررة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



تصريحات إنريكي قبل المباراة

أكد إنريكي أن فريقه لن يغير من فلسفته أمام برشلونة، قائلاً:"سنلعب كعادتنا.. سنهاجم، ونضغط بقوة، وسندافع بجرأة. نريد أن نتحلى بالشجاعة ونظهر هويتنا. نحن سعداء ومستعدون لهذه المباراة الكبيرة".



وكان المدرب الإسباني قد أعلن تشكيل فريقه لمباراة الليلة والذي ضم:

شوفالييه – حكيمي – باتشو – زابارني – نونو مينديز – نيفيز – فابيان رويز – باركولا – مايولو – مباي.

حديث مساعد إنريكي

من جانبه، شدد رافا بول، مساعد لويس إنريكي، على أهمية لاعب الوسط فيتينيا، قائلاً:"فيتينيا عنصر أساسي بالنسبة لنا.ولم يكمل اللقاء الماضي، لكنه في حالة جيدة وسيشارك أساسياً اليوم. نحن من الفرق التي تقدم كرة قدم ممتعة في أوروبا، رغم غياب بعض اللاعبين، إلا أن النهج الجماعي سيظل حاضرًا".