أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمعسكر أكتوبر استعدادا للجولة الآسيوية



أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قائمة فريقه لمعسكر شهر أكتوبر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين ضمن الجولة الآسيوية.



مواعيد المباريات

البرازيل × كوريا الجنوبية: الجمعة 10 أكتوبر، الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



البرازيل × اليابان: الثلاثاء 14 أكتوبر، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.





شهدت القائمة استمرار غياب النجم نيمار بسبب الإصابة التي تعرض لها مع سانتوس، فيما عاد ثلاثي ريال مدريد إيدير ميليتاو، رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور، لتدعيم صفوف السيلساو.

قائمة البرازيل الرسمية

حراسة المرمى: بينتو – إيدرسون – هوجو سوزا.



الدفاع: كايو هنريكي – كارلوس أوجوستو – دوجلاس سانتوس – إيدير ميليتاو – فابريزيو برونو – جابرييل مجاليس – لوكاس بيرالدو – فاندرسون – ويسلي.

الوسط: أندريه – برونو جيماريش – كاسيميرو – جواو جوميز – جويلتون – لوكاس باكيتا.



الهجوم: إستيفاو – مارتينيلي – إيجور جيسوس – هنريكي – ماتيوس كونيا – ريتشارليسون – رودريجو – فينيسيوس جونيور.