الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
رياضة

شاهد.. دموع وبكاء نجوم منتخب الشباب بعد الخسارة أمام نيوزيلندا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسري غازي

خسر منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه أمام نظيره منتخب نيوزيلندا 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في اللقاء الثاني لشباب الفراعنة بمونديال الشباب.



وتعتبر مباراة نيوزيلندا الخسارة الثانية على التوالي لـ منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب بعد اليابان.

منتخب مصر للشباب لم يحقق أي نقطة في بطولة كأس العالم. 

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه يواجه نظيره منتخب تشيلي مستضيف بطولة كأس العالم للشباب في اللقاء الذي يجمعهما فجر يوم الأحد المقبل، لانعاش آماله فى التأهل حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أصحاب أفضل 4 ثوالث من المجموعات الست المشاركة في البطولة.

يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه نظيره منتخب تشيلي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.


وتضم قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب 19 لاعباً ينتمون إلى 8 أندية محلية بالإضافة إلى 4 لاعبين ينشطون في أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)، والدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)، والوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)، والهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة البطولة التي تضم 21 لاعبا بينما ضمت قائمة الاحتياط الثنائى أحمد شرف وياسين عاطف.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

