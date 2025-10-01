مش بالمزاج.. فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن كأس العالم 2026

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية استبعاد بعض المدن الأمريكية من استضافة مباريات كأس العالم 2026، مؤكدا أن هذا القرار يظل من الاختصاص الحصري للفيفا.

وشدد فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي، خلال مشاركته في منتدى "أسبوع القادة"، على أن البطولة "ملك للفيفا وحده"، مضيفاً: "الاتحاد الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المدن المستضيفة، ولا يملك أي طرف سياسي التدخل في ذلك".

وأضاف مونتالياني أن كرة القدم أكبر من أي خطاب سياسي أو نزاع أيديولوجي، موضحاً: "مع احترامنا للقادة والحكومات، إلا أن اللعبة تتجاوز الأشخاص والأنظمة والشعارات".

وعن الضغوط السياسية التي قد يتعرض لها الفيفا، علّق بنبرة ساخرة: "الأمر يسبب صداعاً.. لكن هذه هي قوة كرة القدم، فهي أكبر من أي فرد وأي دولة".

وكان ترامب قد ألمح في تصريحات سابقة، إلى أن مدنًا مثل “سياتل وسان فرانسيسكو” قد تفقد حقها في الاستضافة؛ بدعوى أنها "غير آمنة"، مؤكداً أن إدارته قد تتدخل لضمان سلامة البطولة.

وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم، استضافة ثلاثية بين “الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، حيث تستعد مدينة سياتل لاحتضان 6 مباريات على ملعب "لومين"، فيما يستضيف ملعب "ليفيز" في سانتا كلارا، قرب سان فرانسيسكو، 6 مواجهات أخرى.