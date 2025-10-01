يامال يوجه رسالة تحد لباريس سان جيرمان قبل المواجهة المرتقبة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب مونتجويك، حيث يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



المواجهة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري الكبير، والذي سيُحسم في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو المقبل.





شهدت تدريبات برشلونة هذا الأسبوع عودة النجم الشاب لامين يامال بعد غياب عن آخر خمس مباريات، اللاعب ظهر في اللقاء الماضي أمام ريال سوسيداد كبديل في آخر نصف ساعة، ونجح في صناعة هدف الفوز لزميله روبرت ليفاندوفسكي، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1.



يامال، الذي يحمل القميص رقم 10، نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو أكد فيه جاهزيته للعودة، مختتمًا رسالته بعبارة موجهة إلى سان جيرمان: "لقد عدت.. وعادت المهمة أيضًا".



اللاعب الإسباني الشاب حصد مؤخرًا المركز الثاني في قائمة مجلة فرانس فوتبول لأفضل 30 لاعبًا في العالم المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها رغم صغر سنه.