إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

أعلن الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

تابع إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر ، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.