قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس المطارات الدولي: مصر حققت إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

 التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالسيد جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات(ACI World)، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.

وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، تم استعراض رؤية الدولة المصرية الطموحة والتي تهدف إلى تطوير منظومة المطارات المصرية، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، وطرح 11 مطارًا للاداره والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الأداء ويجذب الاستثمارات الدولية.

وأكد وزير الطيران المدني أن تنفيذ خطة التطوير ستبدأ بمطار الغردقة الدولي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز محوري لحركة الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الحفني بأن استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي وانعقاد الجمعية العامة للمجلس في القاهرة عام 2027 تمثلان شهادة ثقة دولية في قدرات الدولة التنظيمية وريادتها الإقليمية، وتؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها مصر كمحور رئيسي لصناعة الطيران في المنطقة.

وأكد الوزير حرص قطاع الطيران المدني على الاستفادة القصوى من خبرات المجلس الدولي للمطارات في الوصول إلى أعلى المواصفات والمعايير التشغيلية التي تجعل المطارات المصرية تضاهي نظيراتها العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات يحرص على  مواصلة التعرف على أحدث الأساليب لمعالجة التحديات التشغيلية والإستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، أعرب جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات، عن تقديره لما حققته مصر من إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية واعية تتماشى مع التحولات العالمية في صناعة النقل الجوي. 

وأضاف أن التعاون مع مصر يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ويمهد الطريق أمام مبادرات مشتركة تسهم في دعم الاستدامة، وتطوير القدرات البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح  إرباتشي على أن مصر بما تمتلكه من خبرات وإمكانات مؤهلة للقيام  بدور ريادي في صياغة مستقبل صناعة الطيران بالمنطقة، مؤكداً أن المجلس الدولي للمطارات ينظر إلى شراكته مع مصر باعتبارها شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في دفع صناعة الطيران نحو آفاق مستقبلية أكثر  استدامة.

سامح الحفني وزير الطيران المجلس الدولي للمطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد