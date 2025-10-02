جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

نشرت الفنانة جومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت جومانا مراد، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية بدلة باللون الرمادى ونسقت معها حقيبة من Hermes سعرها 900 ألف جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد جومانا مراد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.