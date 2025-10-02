جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
بالصور

رنا عصمت

نشرت الفنانة جومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت جومانا مراد، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية بدلة باللون الرمادى ونسقت معها حقيبة من Hermes سعرها 900 ألف جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد جومانا مراد، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

