ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
أخبار البلد

تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر  2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

وتحمل هذه المناسبة الوطنية ذكرى غالية في وجدان المصريين والعرب، وتعيد للأذهان انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، التي استعادت بها القوات المسلحة الأرض والعزة والكرامة.

ووفق التقويم، يحل يوم السادس من أكتوبر 2025 الموافق يوم الاثنين، ومن المنتظر أن يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة.

ووفق قرار مجلس الوزراء يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح الموظفين عطلة متصلة تمتد حتى السبت. ومن ثم، سيتم ترحيل إجازة السادس من أكتوبر لهذا العام من يوم الاثنين إلى الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، لتصبح مدة الإجازة ثلاثة أيام.
 

رئيس مجلس الوزراء أكتوبر إجازة الخميس 9 أكتوبر

