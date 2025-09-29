تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

وتحمل هذه المناسبة الوطنية ذكرى غالية في وجدان المصريين والعرب، وتعيد للأذهان انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، التي استعادت بها القوات المسلحة الأرض والعزة والكرامة.

ووفق التقويم، يحل يوم السادس من أكتوبر 2025 الموافق يوم الاثنين، ومن المنتظر أن يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة.

ووفق قرار مجلس الوزراء يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح الموظفين عطلة متصلة تمتد حتى السبت. ومن ثم، سيتم ترحيل إجازة السادس من أكتوبر لهذا العام من يوم الاثنين إلى الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، لتصبح مدة الإجازة ثلاثة أيام.

