بعد ترحيلها رسميًا | إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص وشروط تعويض المحرومين منها بالقانون

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منح الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 إجازة رسمية بدلًا من الاثنين 6 أكتوبر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ومن المقرر أن يعلن محمد جبران وزير العمل، خلال الساعات القليلة القادمة، منح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

وحدد قانون العمل ضوابط حصول الموظفين بالقطاع الخاص على إجازة 6 أكتوبر ، حيث تعتبر ضمن المناسبات الرسمية التي وفقًا للقرارات الصادرة يحصل بموجبها الموظفون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة 6 أكتوبر في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.

وطبقا لـ قانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

إذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.



صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون



إجازة 6 أكتوبر 2025 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.