أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية عقب وفاة أخصائي اجتماعي داخل مدرسة في مدينة بركة السبع نتيجة أزمة قلبية.

وفوجئ العاملون بمدرسة الجرواني بمدينة بركة السبع بسقوط عبد الفتاح عبد الصبور اخصائي اجتماعي داخل المدرسة مغشيا عليه أثناء حضوره طابور الصباح.

وسادت حالة من القلق حيث تم استدعاء الطبيب داخل المدرسة والذي أعلن توقف قلبه نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

ولم يكتف أصدقاؤه بذلك بل قاموا بنقله إلى مستشفى بركة السبع التي حاولت انعاش القلب وإعادته للحياة إلا أنه فارق الحياة.

وسادت حالة من الحزن بين جميع العاملين بالمدرسة وأهالي المدينة، مؤكدين أن الراحل كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق ووفاته المفاجئة كانت صدمة للجميع.

فيما تنتظر أسرته استلام الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن.