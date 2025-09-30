قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
بالصور

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
عزة عاطف

شهدت شاومي صعودًا سريعًا في سوق السيارات الصينية، مستفيدة من مكانتها القوية في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية. 

ورغم التحديات التي واجهتها في بدايات سيارتيها SU7 و YU7 SUV، فإن الشركة تؤكد أن سر نجاحها يكمن في التعلم المباشر من منافسيها، وعلى رأسهم تسلا.

تفكيك ثلاث سيارات تسلا موديل Y

كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي "لي جون"، خلال فعالية في بكين، أن الشركة اشترت ثلاث سيارات تسلا موديل Y مطلع هذا العام، وقامت بتفكيكها بالكامل لدراسة كل مكون على حدة. 

وأوضح أن هذه العملية ساعدت شاومي في تحسين منتجاتها، في خطوة تشبه ما يحدث في قطاع الإلكترونيات حين تُحلل الشركات هواتف ومعالجات منافسيها.

لم يتردد لي جون في الثناء على سيارة تسلا موديل Y، واعتبرها مرجعًا مهمًا عند تطوير سيارة شاومي الجديدة YU7. 

بل ذهب أبعد من ذلك، قائلاً للحضور: “إذا لم تختاروا YU7، يمكنكم التفكير في موديل Y. إنها سيارة رائعة جدًا”.

طلبات هائلة على شاومي YU7

منذ إطلاق YU7، تلقت شاومي أكثر من 240 ألف طلب خلال 18 ساعة فقط، ما أدى إلى تراكم هائل في الحجوزات وتأجيل تسليم بعض العملاء لأكثر من عام. 

أمام هذا الوضع، دعا لي جون العملاء إلى النظر في بدائل أخرى من المنافسين مثل Xpeng G7 و Li Auto i8، إضافة إلى تسلا موديل Y.

خطوة شاومي في تفكيك سيارات تسلا ليست غريبة في عالم صناعة السيارات، لكنها تكشف عن جدية الشركة في تقديم منتجات على مستوى عالمي. 

كما أن لجوءها إلى الاعتراف بقوة المنافس يعكس استراتيجية واقعية، تركز على التعلم السريع ومجاراة قادة السوق بدلًا من الدخول في مقارنات مباشرة.

سيارات شاومي شاومي تسلا تيسلا موديل Y شاومي YU7 شاومي SU7

