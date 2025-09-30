رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شهدت شاومي صعودًا سريعًا في سوق السيارات الصينية، مستفيدة من مكانتها القوية في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية.

ورغم التحديات التي واجهتها في بدايات سيارتيها SU7 و YU7 SUV، فإن الشركة تؤكد أن سر نجاحها يكمن في التعلم المباشر من منافسيها، وعلى رأسهم تسلا.

تفكيك ثلاث سيارات تسلا موديل Y

كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي "لي جون"، خلال فعالية في بكين، أن الشركة اشترت ثلاث سيارات تسلا موديل Y مطلع هذا العام، وقامت بتفكيكها بالكامل لدراسة كل مكون على حدة.

وأوضح أن هذه العملية ساعدت شاومي في تحسين منتجاتها، في خطوة تشبه ما يحدث في قطاع الإلكترونيات حين تُحلل الشركات هواتف ومعالجات منافسيها.

لم يتردد لي جون في الثناء على سيارة تسلا موديل Y، واعتبرها مرجعًا مهمًا عند تطوير سيارة شاومي الجديدة YU7.

بل ذهب أبعد من ذلك، قائلاً للحضور: “إذا لم تختاروا YU7، يمكنكم التفكير في موديل Y. إنها سيارة رائعة جدًا”.

طلبات هائلة على شاومي YU7

منذ إطلاق YU7، تلقت شاومي أكثر من 240 ألف طلب خلال 18 ساعة فقط، ما أدى إلى تراكم هائل في الحجوزات وتأجيل تسليم بعض العملاء لأكثر من عام.

أمام هذا الوضع، دعا لي جون العملاء إلى النظر في بدائل أخرى من المنافسين مثل Xpeng G7 و Li Auto i8، إضافة إلى تسلا موديل Y.

خطوة شاومي في تفكيك سيارات تسلا ليست غريبة في عالم صناعة السيارات، لكنها تكشف عن جدية الشركة في تقديم منتجات على مستوى عالمي.

كما أن لجوءها إلى الاعتراف بقوة المنافس يعكس استراتيجية واقعية، تركز على التعلم السريع ومجاراة قادة السوق بدلًا من الدخول في مقارنات مباشرة.