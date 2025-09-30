مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

قدم الشيف محمد جمال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادى.

طريقة التحضير لسلطة الحمص بالزبادى..

المقادير

كوب حمص

4 ملاعق كبيرة طحينة

نص ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة مايونيز

علبة زبادي

زيت الزيتون : حسب الرغبة

ماء (لسلق الحمص)

ربع كوب عصير الليمون

انقعي الحمص في الماء لمدة ساعتين على الأقل ثم اسلقيه إلى أن ينضج.

ضعي الحمص في الخلاط الكهربائي مع جميع المكونات ما عدا زيت الزيتون، واخلطي جيداً حتى يصبح خليط متجانس.

ضعي الحمص في طبق التقديم وزينيه بحبات الحمص المسلوق وزيت زيتون وبألف هنا وشفا