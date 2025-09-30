قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٢٩ سبتمبر، بمجموعة الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة.

رحب وزير الخارجية بالمشاركين في البرنامج، مشيداً بما يمثله من منصة مهمة لتعزيز الحوار والتواصل بين الشباب، وبناء جسور للتفاهم والتعاون بين الشعبين المصري والأمريكي. كما أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أنها تقوم على شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. 

وأوضح أن مصر تحرص على تعزيز هذه العلاقات على نحو يواكب التطورات الإقليمية والدولية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مشيداً بالزخم الذي وفره المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي انعقد في القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال من الجانبين، وما أتاحه من فرصة لتعميق الحوار حول آفاق الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أولويات السياسة الخارجية المصرية، موضحاً محددات الموقف المصري إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السودانية، والوضع في ليبيا، إلى جانب قضايا الأمن المائي. كما تناول الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم التنمية في القارة الأفريقية، مؤكداً على ثوابت السياسة المصرية في الالتزام بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي بين وزير الخارجية والمشاركين، استمع خلاله الوزير إلى آرائهم وأسئلتهم، مؤكداً على القيمة المضافة لمثل هذه البرامج في تعزيز التبادل الثقافي والفكري ودعم العلاقات المصرية - الأمريكية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زمالة شفيق جبر الولايات المتحدة المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي

