نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مواجهة الأهلي بالأمس، مشيرًا إلى أن اللاعبين عانوا من تراجع بدني واضح انعكس بشكل مباشر على الأداء طوال أحداث اللقاء.

وأضاف منصور أن يانيك فيريرا تأخر كثيرًا في إجراء التبديلات، ما أفقد الفريق فرصة العودة في النتيجة، رغم فترات من الانضباط الدفاعي.

وأوضح أن فيريرا نجح جزئيًا في تطبيق الجانب الدفاعي، لكنه فشل في إيجاد حلول هجومية فعالة لتهديد مرمى الأهلي، وهو ما ساهم في خسارة الفريق للمباراة.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن أداء فيريرا شهد تراجعا ملحوظا، مشيرا إلى أن أيمن الرمادي، الذي قاد الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، كان يستحق الاستمرار في منصبه بدلا من التعاقد مع مدرب جديد.