مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم

المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المحور المروري الجديد لمدخل "شبين الكوم - ميت خاقان" بحي شرق بمحافظة المنوفية.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، موضحًا أن هذا المحور يُعتبر نقطة انطلاق جديدة للتنمية، الهدف منه هو تخفيف الضغط المروري عند مداخل العاصمة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المحافظة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تعتمدها المحافظة لتطوير شبكة الطرق بغرض تخفيف العبء المروري عن المحاور القائمة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤيتها لتعزيز التنمية المستدامة.

    وأكد المهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي لمحافظة المنوفية أن تنفيذ أعمال المحور الجديد تم وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ، موضحًا أن المحور يمتد بعرض حوالي 24 مترًا، موزعًا على الاتجاهين بواقع 8 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى التي تحتل مساحة إضافية تبلغ 8 أمتار، فضلًا عن تركيب أعمدة إنارة ديكوريه حديثة وزراعة الأشجار وأحواض الزهور فضلًا عن تركيب برجولات خشبية، بما يُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وإضفاء مظهر حضاري يليق بمدخل العاصمة.

مدبولي المحور المروري الجديد شبين الكوم المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون

