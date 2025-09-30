العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس

نقلت وكالة رويترز عن صحيفة لو باريزيان الفرنسية الدولية عن تداول أنباء تفيد بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتاً في حادث غامض لم تتضح تفاصيله بعد.

وذكرت لو باريزيان التي نقلت عنها رويترز أن سفير جنوب إفريقيا في فرنسا لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية.

وستكشف التحقيقات ربما حقيقة ما حدث هل كان مصرع السفير بفعل فاعل أم اختلال توازن هو ما أسقطه أم غير ذلك.

وبحسب ما أوردت الوكالة فقد "عُثر على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتًا عند سفح فندق "حياة"، وهو برج شاهق في بورت مايو غرب باريس، وفقًا لما ذكرته لو باريزيان صحيفة يوم الثلاثاء.

ورفض متحدث باسم شرطة باريس التعليق. ولم يُجب على اتصال بسفارة جنوب أفريقيا.