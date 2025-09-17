أكثر من 79 ألف مستوطن يغادرون إسرائيل خلال عام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن أكثر من 79 ألف مستوطن إسرائيلي غادروا الأراضي المحتلة إلى الخارج خلال العام الماضي، في مقابل دخول نحو 21 ألفًا ممن كانوا يقيمون سابقا خارجها. 

ووفقا للتقرير، استقبلت دولة الاحتلال نحو 25 ألف مستوطن جديد.

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان دولة الاحتلال بلغ عشية رأس السنة العبرية نحو 10,148,000 نسمة، بينهم حوالي 7,758,000 من اليهود وغيرهم (يشكلون 78.5% من السكان)، و2,130,000 من العرب (بنسبة 21.5%). 

ويقيم في دولة الاحتلال أيضا نحو 260 ألف أجنبي، مما يجعل عدد المستوطنيين الإسرائيليين نحو 9,888,000 نسمة.

وسجل التقرير زيادة سكانية بلغت حوالي 101 ألف نسمة خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 1% فقط، وهو ما يمثل تباطؤا مقارنة بمعدلات سابقة، مثل 1.2% في عام 2014 و2% في عام 2013. 

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تغييرات في تعريفات الهجرة بعد تعداد 2022، بالإضافة إلى ميزان هجرة سلبي نتج عنه استبعاد قرابة 28 ألف شخص من الحسابات السكانية.

وأوضحت بيانات التقرير أنه تم تسجيل نحو 179 ألف حالة ولادة في مقابل 50 ألف حالة وفاة خلال العام.

وفي ما يخص توزيع التدين بين اليهود، أظهرت الإحصائيات أن 42.7% يعرفون أنفسهم كعلمانيين، و33.5% تقليديين، و12% متدينين، في حين شكّل المتشددون دينيًا نسبة 11.4%.

إسرائيل المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل عدد سكان إسرائيل عدد المستوطنيين الإسرائيليين أخبار إسرائيل

