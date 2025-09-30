بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

بعد أكثر من 4 أسابيع من توقف كامل في مصانعها، أعلنت جاجوار لاند روفر أنها على وشك استئناف عملياتها الإنتاجية تدريجيًا في المملكة المتحدة البريطانية، بعد هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في شلل تام للشركة منذ بداية سبتمبر.

استئناف تدريجي لخطوط إنتاج جاجوار

أكدت الشركة في بيان رسمي أنها ستعيد تشغيل بعض أقسام عمليات التصنيع خلال الأيام المقبلة، موضحة أنها تعمل بشكل وثيق مع خبراء الأمن السيبراني، والمركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، ووكالات إنفاذ القانون لضمان عودة العمل بشكل آمن.

ومن المتوقع أن يكون مصنع وولفرهامبتون للمحركات أولى المنشآت التي تعود للعمل، على أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة عدة أسابيع.

عادةً ما تنتج جاجوار لاند روفر نحو 1000 سيارة يوميًا، إلا أن الشركة لم تصنع أي مركبة منذ الأول من سبتمبر، مما تسبب في خسائر قدرت بحوالي 10 ملايين دولار يوميًا.

كما عانى وكلاء البيع بالتجزئة من الاضطرار للعودة إلى المعاملات الورقية لأول مرة منذ عقود.

أثار إيقاف طلبات الشركة قلقًا كبيرًا بشأن إفلاس ما يقارب 700 مورد يعتمدون بشكل مباشر على جاجوار لاند روفر.

ولهذا تدخلت الحكومة البريطانية لضمان قرض بقيمة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) بهدف الحفاظ على استقرار سلسلة التوريد، على أن يتم سداده خلال خمس سنوات.

أشارت التقارير إلى أن تأثير الإغلاق اقتصر على إنتاج لاند روفر، بينما لم تتأثر جاكوار بشكل مباشر، إذ أوقفت جميع موديلاتها السابقة بالفعل استعدادًا للانتقال إلى فئة السيارات الفاخرة الكهربائية، مع التخطيط لإطلاق سيدان جديدة مستوحاة من مفهوم Jaguar 2000 Coupe.

لا تعد جاجوار لاند روفر العلامة البريطانية الوحيدة التي واجهت مثل هذه الهجمات مؤخرًا.

فقد تعرض متجر هارودز اللندني الشهير لهجوم إلكتروني خلال الأسبوع الماضي، على يد نفس المجموعة التي استهدفت ماركس آند سبنسر سابقًا، ما أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات.