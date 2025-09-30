قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

عزة عاطف

بعد أكثر من 4 أسابيع من توقف كامل في مصانعها، أعلنت جاجوار لاند روفر أنها على وشك استئناف عملياتها الإنتاجية تدريجيًا في المملكة المتحدة البريطانية، بعد هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في شلل تام للشركة منذ بداية سبتمبر.

استئناف تدريجي لخطوط إنتاج جاجوار

أكدت الشركة في بيان رسمي أنها ستعيد تشغيل بعض أقسام عمليات التصنيع خلال الأيام المقبلة، موضحة أنها تعمل بشكل وثيق مع خبراء الأمن السيبراني، والمركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، ووكالات إنفاذ القانون لضمان عودة العمل بشكل آمن.

ومن المتوقع أن يكون مصنع وولفرهامبتون للمحركات أولى المنشآت التي تعود للعمل، على أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة عدة أسابيع.

عادةً ما تنتج جاجوار لاند روفر نحو 1000 سيارة يوميًا، إلا أن الشركة لم تصنع أي مركبة منذ الأول من سبتمبر، مما تسبب في خسائر قدرت بحوالي 10 ملايين دولار يوميًا. 

كما عانى وكلاء البيع بالتجزئة من الاضطرار للعودة إلى المعاملات الورقية لأول مرة منذ عقود.

أثار إيقاف طلبات الشركة قلقًا كبيرًا بشأن إفلاس ما يقارب 700 مورد يعتمدون بشكل مباشر على جاجوار لاند روفر. 

ولهذا تدخلت الحكومة البريطانية لضمان قرض بقيمة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) بهدف الحفاظ على استقرار سلسلة التوريد، على أن يتم سداده خلال خمس سنوات.

أشارت التقارير إلى أن تأثير الإغلاق اقتصر على إنتاج لاند روفر، بينما لم تتأثر جاكوار بشكل مباشر، إذ أوقفت جميع موديلاتها السابقة بالفعل استعدادًا للانتقال إلى فئة السيارات الفاخرة الكهربائية، مع التخطيط لإطلاق سيدان جديدة مستوحاة من مفهوم Jaguar 2000 Coupe.

لا تعد جاجوار لاند روفر العلامة البريطانية الوحيدة التي واجهت مثل هذه الهجمات مؤخرًا. 

فقد تعرض متجر هارودز اللندني الشهير لهجوم إلكتروني خلال الأسبوع الماضي، على يد نفس المجموعة التي استهدفت ماركس آند سبنسر سابقًا، ما أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

