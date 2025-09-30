قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهادات تقدير للداخلية للحفاظ على مبانيها التراثية

الداخلية تحصد شهادات تقدير فى مسابقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
الداخلية تحصد شهادات تقدير فى مسابقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
مصطفى الرماح

قامت وزارة الداخلية بترميم عد من المبانى الشرطية ذات الطبيعة التراثية بما يحافظ على قيمتها المعمارية والتراثية والطبيعة المحيطة بها.

شاركت وزارة الداخلية فى مسابقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لأفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى لعام ٢٠٢٥.. حيث حصلت الوزارة على شهادة تقدير عن تطوير مبنى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية ومبنى قسم الدقى بالجيزة.


ويأتي هذا التكريم تقديراً لحرص وزارة الداخلية على الحفاظ على القيمة المعمارية والتراثية للمباني الشرطية عند الشروع فى تطويرها بما يحفظ الهوية التراثية والبصرية لها حيث تم الحفاظ على طابعها التراثي بما يتلائم والبيئة المحيطة بها ويضفى بعداً جمالياً وإنسانياً على المرافق الأمنية دون إغفال القيمة التراثية والجمالية لها.


وقد نفذت الوزارة خطة متكاملة للارتقاء بالمباني الشرطية تدمج بين الطابع الحضاري الحديث والطراز المعمارى المصرى الأصيل وذلك فى إطار رؤية الوزارة الشاملة لتقديم خدمات شرطية متطورة فى بيئة متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتعزز من شعوره بالأمن والانتماء.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للحفاظ على التراث وإستعادة القيمة التراثية والمعمارية للمباني الشرطية.

وزارة الداخلية المبانى الشرطية الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

الانذار الاخير لمزاولي الأنشطة فى بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

الإنذار الأخير لمزاولي الأنشطة في بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

محافظ الجيزة المهندس عادل النجار

بعد جولة محافظ الجيزة المفاجئة بالطوابق.. إيقاف 3 شهور للمقصرين عن العمل وتحويلهم للمحاكمة التأديبية

صحة الوادي الجديد: بدء التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار

صحة الوادي الجديد: بدء التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد