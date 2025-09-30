مجلس الزمالك يجتمع لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بعد خسارة القمة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مساء اليوم لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وستكون جلسة اليوم ودية لأعضاء مجلس الإدارة قبل أن يعقد حسين لبيب رئيس النادي جلسة أخرى مع جون إدوارد المدير الرياضي لمناقشة أوضاع فريق الكرة وأسباب تراجع النتائج والتي كان آخرها الخسارة في لقاء القمة.

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة