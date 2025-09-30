عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث عملية إطلاق نار قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في عملية وصفتها وسائل الإعلام بالمركبة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري قوله وقوع 3 إصابات في عملية إطلاق النار التي وقعت عند حاجز النفق بين القدس المحتلة وبيت لحم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ورود بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار عند مفترق الخضر وهناك حالة من الاضطراب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن العملية مركبة حيث تضمنت دهسا وإطلاق نار وهناك تقارير عن إصابة ٣ أشخاص، فيما جرى إغلاق شارع الأنفاق في جنوب الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش عن المدير العام لنجمة داوود الحمراء بوقوع 3 إصابات في عملية إطلاق النار بغوتش عتصيون، فيما جرى الإعلان عن إلقاء القبض على منفذ العملية في غوتش عتصيون.