الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

أعلنت نقابة السينمائيين وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.

وقالت نقابة السينمائين في بيان : بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما شقيق الأستاذ محمد زكي رئيس قطاع الإنتاج بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقًا، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

وإضاف البيان : الجنازة غدًا الأربعاء الموافق 1 أكتوبر بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.