هشام ماجد يساند فتاة مصابة بسرطان الدم بزيارة مفاجئة

حرص الفنان هشام ماجد علي زيارة طفلة مصابة بسرطان لدعمها، حيث تعد تلك الزيارة مفاجئة نظرًا كونها من محبيه.

وقامت الفتاة بنشر صورة تجمعها بهشام ماجد من زيارته لها ، وعلقت قائلة : شكرا جزيلا على هذه المفاجأة المذهلة، كنت سعيدة جدًا لأني احبك جدًا.. شكرا على الدعم

الجدير بالذكر ان هشام ماجد إنتهي من تصوير فيلمه الجديد برشامة .

فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف.